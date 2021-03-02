КСП проверит ГУДП "Центр" до конца апреля

Контрольно-счетная палата Петербурга со 2 марта приступила к проверке финансово-хозяйственной деятельности ГУДП "Центр" и комитета по благоустройству, как его учредителя, сообщили в КСП.

Проверка проводится под руководством аудитора Юрия Шутова. Специалисты КСП оценят эффективность и целевое назначение расходования денег, выделенных дорожному предприятию из бюджета Петербурга. Завершить проверку КСП планирует к 30 апреля.

В ГУДП "Центр" работают 2,5 тысячи человек. Ежегодно предприятие получает из бюджета около 4 млрд рублей. В обязанности "Центра" входит уборка улиц, ремонт, содержание автомобильных дорог и вывоз мусора.