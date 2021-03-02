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11:08

В России выявили еще 10,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 937

фото ЗакС политика В России выявили еще 10,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 937

В России за последние сутки зафиксировано 10 565 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это самый низкий показатель с октября 2020 года.

За время эпидемии нарастающим итогом выявлено 4 268 215 случаев заболевания, из них в 3 838 040 пациенты уже выздоровели. По официальным данным, от коронавируса умерли 86 896 человек, 441 летальный исход добавлен в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 937 человек. Всего с марта 2020 года зафиксировано 369 057 случаев заражения, 54 980 человек проходят лечение сейчас. Число умерших увеличилось на 49 – до 11 161 человека.

В Москве, где зараженных больше всего, заболели еще 1 277 человек (65 669 москвичей болеют сейчас). В Подмосковье – 617 (34 781 продолжают лечение).

 

 

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