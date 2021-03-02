18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:56

Виталий Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

фото ЗакС политика Виталий Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД запрос с просьбой проверить, есть ли двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства у Юлии Навальной, передает РИА "Новости".

"Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений", - говорится в заявлении Милонова.

Также Милонов указал, что в последние дни отечественные и зарубежные СМИ сообщают о наличии у Навальной немецкого гражданства. О каких именно СМИ идет речь, не уточняется. В некоторых Telegram-каналах появлялась фотография якобы с удостоверением гражданина ФРГ на имя Навальной, публиковал его также дизайнер Артемий Лебедев. Позже он обновил пост, указав, что фотография – подделка и извинился перед Навальной.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:41 ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

16:22 Смольный направил 750 млн рублей на помощь с покупкой жилья для молодых семей

15:59 Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

15:46 Около трампарка №1 появился световой портрет конструктора Федора Пироцкого

15:30 Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

15:18 В Петербурге обнародовали статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных

14:55 "Зачем ползти черепашьим шагом?": Сергей Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

14:17 КПРФ планирует провести две всероссийские акции в марте

13:52 "Врачи спасли жизнь": Экс-замдиректора ФСИН Максименко тяжело переболел коронавирусом

13:28 Минюст составил протоколы на центр "Насилию.нет" по статье об НКО-иноагентах

12:52 РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

12:31 Беглов передал полномочия вице-губернатора Елина Батанову и Соколову

11:56 Виталий Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

11:32 Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем

11:08 В России выявили еще 10,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 937

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru