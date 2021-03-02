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14:17

КПРФ планирует провести две всероссийские акции в марте

фото ЗакС политика КПРФ планирует провести две всероссийские акции в марте

КПРФ намерена провести две всероссийские уличные акции в марте, передают "Открытые медиа" со ссылкой на руководителя Всероссийского штаба протестных действий КПРФ, депутата Госдумы Владимира Кашина.

Первую акцию КПРФ планирует на 5 марта. В этот день коммунисты собираются возложить цветы к могиле Иосифа Сталина и у мавзолея Владимира Ленина.

Вторую акцию КПРФ собирается провести 20 марта и называет ее самой массовой из своих запланированных. По словам Кашина, она будет посвящена 30-летию со дня всесоюзного референдума о сохранении СССР, который был единственным за всю историю Советского Союза. В КПРФ ожидают, что митинги в этот день могут пройти во всех регионах России и в бывших союзных государствах.

Ранее КПРФ провело всероссийскую акцию 23 февраля. Власти отказывали им в согласовании, ссылаясь на ограничения в свете эпидемии коронавируса. В Петербурге коммунисты провели акцию у крейсера "Аврора", с пикетами, возложением цветов и песнями – все прошло спокойно и закончилось без задержаний.

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