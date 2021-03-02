В Петербурге обнародовали статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных

За 2020 год, ознаменовавшийся началом пандемии коронавируса, в Петербурге официально выявили COVID-19 у более 1,2 тысячи беременных женщин, из которых восемь не смогли пережить заболевание. Актуальные данные озвучил главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Виталий Беженарь.

"Во время беременности женщины, как правило, переносят инфекцию в легкой форме. Но это не значит, что инфицированные пациенты не опасны для окружающих. В этом отношении была наибольшая сложность в организации оказания помощи в обычных родовспомогательных учреждениях", - цитирует его ТАСС.

Необходимые условия для лечения коронавируса беременным женщинам за отчетный период создали в Боткинской больнице, роддоме №16 и больнице №33 в Колпино. В тяжелой и средне-тяжелой форме перенесли недуг 11,6% из них. Беженарь при этом подчеркнул, что каждый из восьми летальных случаев был тщательно изучен. Большинство тяжелых и летальных случаев сопровождались имевшимися до приобретенного коронавируса соматическими заболеваниями. Специалист посоветовал тем, кто планирует зачатие ребенка, заблаговременно вакцинироваться.