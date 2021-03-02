Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

Горсуд Петербурга отменил постановление суда нижестоящей инстанции, назначившего активисту Красимиру Врански 30-тысячный штраф за якобы организацию несанкционированной акции 19 января у Гостиного двора.

"Суд согласился с нашими доводами о том, что материалы дела были совершенно безобразными и на их основании невозможно сделать вывод о вине Красимира. Дело будет снова рассмотрено Кировским районным судом", - прокомментировала событие защитница Врански Варвара Михайлова.

Активисту вменили запись в группе "ВКонтакте", которую он сделал уже после начала пикетов и которую он отказывается считать призывом.

Напомним, вечером 19 января пикетчики выдвигали требования экологического характера. Среди задержанных оказалась бывший мундеп Светлана Уткина. Как и лидеру движения "Красивый Петербург", ей пришлось провести ночь в отделе полиции.

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