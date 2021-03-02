Смольный направил 750 млн рублей на помощь с покупкой жилья для молодых семей

Комитет имущественных отношений перевел 750 млн рублей петербургскому центру доступного жилья, сообщает пресс-служба городского правительства. Деньги должны будут пойти на беспроцентные займы для 220 молодых семей, желающих купить квартиру по программе "Молодежи - доступное жилье", которая нравится губернатору Александру Беглову.

"[Эта программа] - эффективный инструмент в улучшении жилищных условий петербуржцев. Мы стараемся выделять под программу дома в обжитых районах с развитой инфраструктурой", - приводятся его слова.

За 20 лет существования проекта "Молодежи - доступное жилье" 80 тысяч петербуржцев купили себе квартиры. В свою очередь, центр доступного жилья, получивший 750 млн рублей, только за прошлый год помог с покупкой жилья 880 жителям города.

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