18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:30

КГИОП судится с РПЦ из-за исторической дачи в Петергофе

фото ЗакС политика КГИОП судится с РПЦ из-за исторической дачи в Петергофе

КГИОП подал иск к Русской православной церкви, поскольку чиновники недовольны состоянием дачи Калмыкова в Петергофе, которую безвозмездно передали в ведение РПЦ десять лет назад. Об этом пищет строительное издание "Канонер". Двухэтажное здание в переулке Ломоносова, построенное до революции, стоит в полуразрушенном виде, несмотря на обязательства владельца привести его в порядок. Срок, в который от РПЦ требовалось проведение капитального ремонта, истек еще прошлым летом.

"На фасадах имеются следы биопоражения, намокания; локальные утраты, трещины, деструкция штукатурного и окрасочных слоев до кирпичной кладки. В уровне 1-го этажа часть оконных проемов зашита металлом, часть заложена кирпичом, наблюдается рассыхание древесины и утрата окрасочных слоев оконных и дверных заполнений, остекление отсутствует", - говорится в материалах профильного комитета.

Чиновники требуют оштрафовать ответственных лиц и обязать их отремонтировать дачу в течение последующих трех лет.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

20:27 "Женщиной года - 2021" в Петербурге стала главврач роддома

19:59 Петербургским школьникам раздают брошюры об опасностях несогласованных акций

19:30 КГИОП судится с РПЦ из-за исторической дачи в Петергофе

18:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

18:18 Координатор Штаба Навального в Петербурге требует компенсацию в 200 тысяч рублей за задержание 23 января

18:18 Градозащитники протестуют против сноса бывших корпусов завода "Петрохолод"

17:40 Обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову продлили арест

17:15 Милонов поддержал канал "78" в связи с недопуском его журналистов в ЗакС

16:41 ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

16:22 Смольный направил 750 млн рублей на помощь с покупкой жилья для молодых семей

15:59 Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

15:46 Около трампарка №1 появился световой портрет конструктора Федора Пироцкого

15:30 Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

15:18 В Петербурге обнародовали статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru