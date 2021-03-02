КГИОП судится с РПЦ из-за исторической дачи в Петергофе

КГИОП подал иск к Русской православной церкви, поскольку чиновники недовольны состоянием дачи Калмыкова в Петергофе, которую безвозмездно передали в ведение РПЦ десять лет назад. Об этом пищет строительное издание "Канонер". Двухэтажное здание в переулке Ломоносова, построенное до революции, стоит в полуразрушенном виде, несмотря на обязательства владельца привести его в порядок. Срок, в который от РПЦ требовалось проведение капитального ремонта, истек еще прошлым летом.

"На фасадах имеются следы биопоражения, намокания; локальные утраты, трещины, деструкция штукатурного и окрасочных слоев до кирпичной кладки. В уровне 1-го этажа часть оконных проемов зашита металлом, часть заложена кирпичом, наблюдается рассыхание древесины и утрата окрасочных слоев оконных и дверных заполнений, остекление отсутствует", - говорится в материалах профильного комитета.

Чиновники требуют оштрафовать ответственных лиц и обязать их отремонтировать дачу в течение последующих трех лет.