Петербургским школьникам раздают брошюры об опасностях несогласованных акций

В петербургских школах среди учащихся распространяют брошюры, в которых рассказывается о негативных последствиях посещения несанкционированных митингов. Раздачу этой полиграфической продукции в Пушкинском районе зафиксировал Telegram-канал "Протестный Петербург", а о ее тиражировании в Василеостровском районе пишет Znak.com. При этом внешний вид буклетов в двух районах различается.

В иллюстрированных брошюрах школьников предупреждают о том, чего нельзя делать на уличных акциях (иметь при себе оружие, скрывать лицо, быть в нетрезвом состоянии), а также санкциях за участие в них в виде штрафов, обязательных работ и арестов.

Информационные материалы, сфотографированные жителями Пушкинского района, сложно назвать новыми: еще в декабре 2020 года их образцы опубликовали на сайте СПб ГАУ "Центр подготовки". Брошюры заказывал комитет по законности. Согласно техзаданию, прилагавшемуся к государственной закупке, подрядчик должен был изготовить "не менее 680 наборов, состоящих из 11 плакатов, 900 листовок по шести заявленным темам и по 150 буклетов". Из задания также следует, что брошюры призваны противодействовать экстремизму. За выполненную работу ООО "Пресс центр" получило из бюджета 362,4 тысяч рублей. Контракт заключили 7 сентября 2020 года.

фото: http://cpsk.kfis.gov.spb.ru/