Сирены системы оповещения о ЧС в Петербурге завоют в 10:37

В Петербурге 3 марта будут проверять системы оповещения, сообщили в управлении МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В течение нескольких минут во всех районах города будут звучать сирены, уличные громкоговорители, также сообщения о якобы тревоге будут передавать по теле- и радиоканалам.

С 10:37 до 10:39 будет передано сообщение о начале проверки, с 10:40 до 10:43 будет подаваться предупредительный сигнал "Внимание всем!" с сиренами на 11 циклов. С 10:43 до 10:44 будет передано сообщение о завершении проверки. В МЧС ожидают, что результаты проверки в будущем позволят эффективнее определить, как улучшить систему оповещения.