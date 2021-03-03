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10:10

Главред "Псковской губернии" обжаловал в суде свое признание физлицом-иноагентом

фото ЗакС политика Главред "Псковской губернии" обжаловал в суде свое признание физлицом-иноагентом

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин подал в Псковский городской суд иск с требованием признать незаконным его включение в реестр СМИ-иноагента, пишут "Открытые медиа".

В иске Камалягин указал, что Минюст направил уведомление о включении в реестр позже, чем в течение положенных трех рабочих дней со дня издания распоряжения, и в уведомлении не конкретизировал, какие сообщения и материалы стали причиной признания журналиста иноагентом. В середине января Камалягин обращался в Минюст с просьбой указать основания для включения его в реестр, но ответа не получил.

Свое внесение в реестр иноагентов Камалягин считает недопустимым вмешательством в право свободно выражать своё мнение и распространять информацию в качестве профессионального журналиста. Он подчеркнул, что журналистская деятельность не может "ни юридически, ни этически" приравниваться к политической деятельности, а значит, по этому критерию признавать журналиста, не участвующего в политической жизни государства, нельзя.

Также Камалягин потребовал, чтобы Минюст в суде предоставил доказательства, что журналист получал деньги или иное имущество из иностранных источников для создания или распространения своих материалов. В заключении он привел мнение, в котором назвал создание реестра СМИ-иноагентов "дискредитацией честной независимой журналистики, гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти".

Накануне похожий иск в Петербурге подала активистка Дарья Апахончич. Она и Камалягин были одними из перых граждан, попавших в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. Кроме них в перечень попали правозащитник Лев Пономарев, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, псковская журналистка Людмила Савицкая.

*Денис Камалягин внесен в реестр СМИ-иноагентов

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