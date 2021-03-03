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11:14

В России зафиксировали 10 535 новых случаев COVID-19, в Петербурге – 962

фото ЗакС политика В России зафиксировали 10 535 новых случаев COVID-19, в Петербурге – 962

В России за последние сутки выявлено 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Пока это самый низкий показатель с октября 2020 года.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 4 278 750 случаев заболевания. По данным штаба, умерли от коронавируса 87 348 человек, 452 летальных исхода вписали в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 962 человека. Штаб сообщает о 370 019 случаях заражения с марта 2020 года, 53 268 проходят лечение от коронавирусной инфекции сейчас. Еще 39 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего в городе зафиксировано 11 200 умерших.

В Москве, где зараженных больше всего, заболели еще 1284 человека (64 842 продолжают болеть). В Подмосковье – 691 (34 843 болеют сейчас).

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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