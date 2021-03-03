Правозащитники сообщили о задержании третьего сотрудника ФСИН по делу о пытках в ярославской ИК-1

Фонд "Общественный вердикт"* сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пытках в ярославской исправительной колонии № 1 – сотрудника ФСИН Игоря Камиронова.

По версии следствия, Камиронов избивал заключенного Абубакара Цагалаева дубинкой. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

О задержании первых двух подозреваемых по этому делу СК по Ярославской области сообщал 26 февраля.

Напомним, 23 января "Новая газета" опубликовала новые видеозаписи с пытками в ИК-1 в Ярославле. Это уже восьмое и девятое подобное видео из той колонии. На одной из записей запечатлено избиение гражданина Грузии Важи Бочоришвили, который вскоре после этого умер в больницы с тяжелым поражением печени. СК возбудил дело о превышении должнстных полномочий.

Первое видео с пытками заключенного Евгения Макарова было опубликовано в 2018 году. После этой публикации СК возбудил уголовное дело в отношении 13 сотрудников колонии, 11 из них получили сроки от трех до четырех лет колонии, а врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игнат Михайлов были оправданы. Шестерых осужденных суд освободил сразу, засчитав им сроки ареста.

*Фонд "Общественный вердикт" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов