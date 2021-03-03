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14:01

Путин потребовал от МВД жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

фото ЗакС политика Путин потребовал от МВД жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал от ведомства жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии и привлекать к ответственности провокаторов, передает ТАСС.

По словам Путина, борьбе с экстремизмом нужно уделить "самое серьезное внимание".

"Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку - раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", - сказал Путин.

Он напомнил, что ранее на заседании коллегии ФСБ он говорил о задачах по обеспечению порядка в ходе подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года. Путин заявил, что "конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надежно защищено".

Отдельно Путин говорил о теме миграционной политики: по его словам, ситуация в этой сфере "стала более упорядоченной и более прозрачной", но "риски еще сохраняются". Путин призвал МВД подходить к вопросам допуска трудовых мигрантов в Россию взвешенно и "ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики", защищая при этом прежде всего интересы российских граждан на рынке труда.

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