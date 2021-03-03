18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:54

Матвиенко о стоимости цветов перед 8 марта: Цены кусаются, мужчины недовольны

фото ЗакС политика Матвиенко о стоимости цветов перед 8 марта: Цены кусаются, мужчины недовольны

Спикет Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента выразила недовольство высокими ценами на цветы в преддверии праздника 8 марта, передает РИА "Новости".

"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", - сказала Матвиенко.

По ее словам, завышенные цены на цветы объясняются тем, что отечественные цветоводы поставлены в неравные условия с зарубежными поставщиками. Она напомнила, что для российских цветоводов повысили НДС с 10 до 20 процентов, а зарубежные "идут на льготных условиях".

Матвиенко потребовала создать для российских поставщиков равные конкурентные условия с зарубежными. Замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая, пояснил, что для снижения цен на цветы нужно, чтобы применялись рыночные цены, передает ИА REGNUM. По словам Сазанова, проблема в том, что импортные цветы в Россию завозят через Беларусь, исходя из заниженной таможенной стоимости.

"настоящее время ФТС совместно с ФНС в диалоге с белорусскими коллегами (ведется работа) с тем, чтобы возможность завезения цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Комплекс мер проводится с февраля. Надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Сазанов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:15 За призывы к акции против поправок в Конституцию Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей

16:53 ПМЭФ в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня

16:40 Суд отказал каналу "78" в удовлетворении иска к петербургскому ЗакСу

16:20 Клауса назначили заместителем Бастрыкина

16:07 Спикер ЗакСа отключил микрофон депутатам после их призывов допустить в парламент канал "78"

15:57 Петербуржцы неохотно сдают билеты на перенесенный турнир Евро-2020

15:40 Переведенный в тверской изолятор Шестун пожаловался на невыносимые условия содержания

15:20 Путин велел МВД активнее мешать использованию детей в политических, "хорьковых целях" в интернете

14:54 Матвиенко о стоимости цветов перед 8 марта: Цены кусаются, мужчины недовольны

14:38 Минюст признал "Альянс врачей" НКО-иноагентом

14:32 Макаров: В почетные граждане Петербурга выдвинуты уже четыре кандидатуры

14:04 Беглов поучаствовал в открытии памятника погибшим медикам, инициаторов установки не пригласили

14:01 Путин потребовал от МВД жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

13:50 ЗакС принял за основу законопроект о составе Генплана Петербурга и уточнении процедуры его одобрения

13:42 ЗакС согласился запретить льготникам Петербурга получать несколько проездных

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru