Путин велел МВД активнее мешать использованию детей в политических, "хорьковых целях" в интернете

Российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал от сотрудников ведомства обращать большее внимание на потенциальные угрозы для несовершеннолетних, встречающиеся в интернете. Прежде всего, он имел в виду политический контент и вовлечение детей в протестную активность и не согласованные с властями публичные акции.

"Кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать надо так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", - произнес он в ходе встречи, которую транслировал канал "Россия 24".

На заседании министр Владимир Колокольцев признался Путину, что ощущает недобор сотрудников и что полиция нуждается в еще как минимум 70 тысячах кадров.

Напомним, что государственные телеканалы и чиновники активно педалировали тему вовлечения детей в несанкционированные митинги в поддержку осужденного Алексея Навального, прошедшие по всей стране 23 и 31 января. Именно это обвинение стало поводом для объявления начальника штабов Навального, Леонида Волкова, находящегося за границей, в международный розыск.