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16:53

ПМЭФ в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня

фото ЗакС политика ПМЭФ в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня

Перенесенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня, сообщает сайт фонда "Росконгресс" со ссылкой на ответственного секретаря оргкомитета форума Антон Кобякова.

"С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас „в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года", - приводятся его слова.

Кобяков заверил, что для обеспечения участников и гостей противоэпидемической безопасностью организаторы сделают максимум. Ежегодное петербургское мероприятие состоится в 24-й раз.

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