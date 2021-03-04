ФСБ заявила о предотвращении теракта в Калининградской области "по мотивам ненависти к власти"

Федеральная служба безопасности объявила о задержании в Калининградской области россиянина, который готовил теракт на объекте энергетики, РИА "Новости".

В ФСБ заявили, что мужчина планировал совершить теракт "по мотивам ненависти к действующей власти". Кроме того, он якобы вербовал жителей области "для участия в террористической деятельности".

У задержанного дома нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты, а также "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".

Мера пресечения задержанному пока не избрана. Возбуждено уголовное дело.