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13:49

"Это президентский форум": Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ-2021

фото ЗакС политика "Это президентский форум": Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ-2021

Президент Владимир Путин точно примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что представить ПМЭФ без участия Путина "невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет".

"Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - сказал Песков.

Накануне стало известно, что ПМЭФ в 2021 году все же состоится. В 2020 году проведение форума отменялось из-за эпидемии коронавируса.

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