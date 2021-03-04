Незаконно построенную церковь в Шувалове легализуют

Никольская церковь, расположенная у Нижнего Большого Суздальского озера и возведенная в 2014 году без необходимых согласований, обретет легальный статус, передает строительное издание "Канонер".

Юридическая коллизия все эти годы заключалась в том, что земля на этом участке Береговой улице в Шувалове предназначена только для строительства жилья. В связи с этим обстоятельством Госстройнадзор безуспешно пытался засудить владельца участка земли под культовым сооружением, в качестве которого выступали АО "Новая Скандинавия" и ООО "Петросити". Со своим иском ведомство опоздало: новейшая редакция закона не позволяет требовать сноса религиозных объектов, установленных в городе самовольно.

Для того, чтобы окончательно снять все вопросы к зданию церкви, владелец формально согласовал с КГИОП процедуру его "строительства". Она отвечает положениям закона об охранных зонах и таким образом легализует постройку.