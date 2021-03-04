Суд отказался возвращать мандат экс-мундепу МО "Нарвский округ" Каруличевой

Кировский районный суд 4 марта отказал бывшему муниципальному депутату МО "Нарвский округ" Анне Каруличевой в иске к совету муниципального образования и администрации Петербурга, рассказала ЗАКС.Ру сама Каруличева. Она оспаривала лишение ее полномочий мундепа.

Каруличева предположила, что судья могла внять доводам ответчиков и признать доходом перечисления на карту ее супруга. Хотя наличие таких операций в декларации указаны, заявила экс-мундеп.

- Если на счету проходила сумма больше чем за два года, по-моему, то ты указываешь эту сумму и прилагаешь распечатку. Соответственно, я отразила это в декларации, приложила распечатку о том, что у моего мужа такие суммы проходили по счету, но это по работе и это не доход, - рассказала Каруличева.

Она добавила, что также пыталась выяснить на суде у представителей губернатора, какая именно норма закона нарушена. В ответ ответчики назвали статью 40 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в России, сказала Каруличева.

Данная статья посвящена статусу депутата и описывает его полномочия. Пункт 7.1. гласит, что мундеп должен соблюдать закон о коррупции.

Каруличева сообщила, что намерена подавать апелляцию на решение районного суда. Произойдет это после 16 марта - в этот день судья обещала направить мотивировочную часть решения, уточнила бывший муниципальный депутат.

Напомним, администрация города якобы обнаружила в отчете о доходах и имуществе экс-мундепа ошибки и подготовила доклад об этом. На основе этого документа губернатор Александр Беглов направил в муниципалитет письмо с требованием к совету отреагировать на обнаруженные нарушения - совет лишил Каруличеву полномочий депутата. Глава МО "Нарвский округ" Александр Каптурович заявил, что не собирается ставить под сомнение выводы губернатора.

София Саттарова

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