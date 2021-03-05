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10:22

Полиция не нашла нарушений в "митинге снеговиков" в Архангельской области

фото ЗакС политика Полиция не нашла нарушений в "митинге снеговиков" в Архангельской области

Полиция в Архангельской области прекратила проверку о "митинге снеговиков", сообщила активистка Елена Калинина во "ВКонтакте".

Согласно письму из ОМВД по Холмогорскому району области, проверку закрыли в связи с отсутствием состава правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга).

"Митингом снеговиков" полиция заинтересовалась в конце января, после того, как Калинина на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала фотографии, на котором снеговики держали "плакаты" с разными надписями. Прибывшая на место "пикетов" полиция уничтожила снеговиков, а их создательницу увезла в отдел.

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