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10:49

Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса к осени

фото ЗакС политика Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса к осени

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения центра "Вектор" заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса в России должен завершиться к осени 2021 года, передает ТАСС.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал Мишустин.

Он надеется, что в ближайшее время масштабирование результатов работы над вакциной "ЭпиВакКорона", разработанной "Вектором", "достигнет серьезного объема промышленного производства", чтобы закончить массовую вакцинацию "до соответствующей волны" заболевания.

"ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса после "Спутника V". Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Затем, в феврале 2021 года, была зарегистрирована третья вакцина – от центра имени Чумакова.

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