НКО просят Путина разрешить им не отчитываться об иностранном финансировании благотворителей

Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе"", в которую входят 57 НКО, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой снять с НКО обязанность отчитываться о деньгах, полученных от российских юрлиц, которые, в свою очередь, получают деньги из иностранных источников, пишет "Коммерсантъ".

Под письмом, в частности, подписались фонды "Подари жизнь", "Вера" "Старость в радость", "Адвита", "Живой", "Ковчег" и благотворительный фонд Константина Хабенского. Авторы обращения указали, что исполнять эту норму практически невозможно, поскольку информация об источнике средств жертвователей может составлять коммерческую или иную охраняемую законом тайну и благотворители могут отказаться передавать такие данные.

НКО отметили, что требований для благотворителей предоставлять информацию об иностранном финансировании нет, как и ответственности для жертвователей за предоставление недостоверной информации. При этом НКО за предоставление недостоверной информации грозит административный штраф в 3 -5 тысяч рублей.

Такое требование к отчетности ведет к "ухудшению положения социально-ориентированных некоммерческих организаций, увеличивает расходы, связанные с рассылкой информационных запросов об источнике финансирования в адрес благотворителей, большим документооборотом, почтовыми издержками", считают авторы обращения. К тому же это приводит к "осуществлять в полном объеме благотворительную помощь бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым гражданам и иным благополучателям". Они просят Путина поручить внести изменения в требования законодательства по отчетности и продлить мораторий на период до изменений в формы.