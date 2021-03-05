Двух "другороссов" задержали за акцию в поддержку испанского рэпера в Петербурге

Двух активистов партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" задержали за акцию в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя у консульства Испании в Петербурге, сообщили представители партии в соцсетях.

Активисты Никита Челышев и Владислав Кочкин развернули у консульства баннер с призывом освободить Аселя и зажгли дымовую шашку. Их доставили в 78-й отдел полиции.

Пабло Асель в Испании приговорен к девяти месяцам заключения за тексты песен и высказывания в соцсетях. Его задержание привело к крупным акциям протеста в Каталонии и жестким столкновениям демонстрантов с полицией. В своем творчестве Асель жестко выступает против испанской монархии, сравнивает ее с фашизмом и мафией и обвиняет в финансировании терроризма.