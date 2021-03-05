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13:54

Глава местной администрации МО №15 ушел в отставку

фото ЗакС политика Глава местной администрации МО №15 ушел в отставку

Руководитель местной администрации муниципального округа №15 Василий Демкович подал заявление о собственной отставке, сообщил ЗАКС.Ру депутат МО Сергей Самусев. По его словам, отставку Демковича приняли на заседании совета 5 марта.

Депутат добавил, что причина такого решения экс-главы могла быть в возрасте - ему 62 года. При этом, сам Самусев предполагает, что Демкович покинул должность из-за большого количества обращений, в том числе в прокуратуру, по закупке продовольственных наборов для жителей округа, которые сопровождались рекламой депутата Государственной Думы от "Единой России" Евгения Марченко.   

- Не только же я пишу заявления, но и другие люди, активисты. Может, его это немножко напрягает, и он устал уже, старенький дедушка, отбиваться от всех этих запросов, - допустил муниципальный депутат. 

Исполнять обязанности главы администрации назначили сотрудницу аппарата Елену Сафронову, рассказал депутат. По его словам, Сафронова была "правой рукой" главы мунсовета Сергея Виноградова. 

- Я спросил: "А почему не заместитель?". Говорят: "А у нас заместитель в отпуске. Чего его дергать?" - рассказал депутат.

Конкурс на нового главу администрации пока не объявили, уточнил Самусев. 

Он добавил, что перечисленные решения совет принимал в закрытом формате: жителей округа попросили выйти из зала и отключили видеозапись. Глава муниципалитета Виноградов аргументировал это наличием персональных данных в обсуждаемых вопросах, но на деле никакие персональные данные не озвучивались, сообщил Самусев. По его словам, уже за закрытыми дверями Виноградов сослался на щекотливость ситуации. 

София Саттарова


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