В Москве отменяют режим самоизоляции для пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил через свой сайт о снятии режима самоизоляции, обусловленного пандемией коронавируса, для граждан старше 65 лет и о разблокировке их социальных карт. Эта же мера относится и к другой группе риска - людям с хроническими заболеваниями. Чиновник обратил внимание на то, что новых случаев инфицирования стали фиксировать в пять раз меньше, чем в разгар эпидемии, а госпитализировать москвичей стали в два-три раза меньше по сравнению с пиковыми значениями. Но при этом Собянин взывает к осторожности.

"Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации", - говорится в тексте его обращения.

Обязательная самоизоляция от пожилых москвичей требовалась почти год. Новые правила в столице обретут юридическую силу с понедельника 8 марта.