Падение пассажира на рельсы временно парализовало движение на "красной" ветке петербургского метро

С перрона на станции петербургского метрополитена "Пушкинская" на рельсы упал один из пассажиров, в связи с чем движение поездов от "Автово" до "Площади Восстания" временно прекратилось, сообщила пресс-служба подземки в своем Telegram-канале.

Инцидент привел к тому, что станция "Проспект Ветеранов", являющаяся самой южной на "красной" ветке, вынужденно закрылась из-за огромного наплыва пассажиров.

Отметим, что "Проспект Ветеранов", обслуживающая весь Красносельский район, также является самой загруженной из всех действующих в городе станций подземки.

UPD 17:23 Полноценное движение поездов по Кировско-Выборгской линии восстановили