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18:40

МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

Муниципальное образование "Сергиевское" объявило электронный аукцион на приобретение "подарочных наборов для поздравления жителей" округа. Максимальная цена контракта - 10,8 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.  

За эту сумму муниципалитет хочет получить 8 тысяч наборов. В каждом должно быть по килограмму сахара и муки, не менее 900 граммов риса и гречневой крупы, овсяные хлопья (350 г), макароны (450 г), сгущенное молоко (400 г), листовой чай (100 г), мясные консервы (325 г), конфеты (250 г), печенье (420 г) и молочный шоколад (100 г), а еще коробка - в нее, судя по всему, будут складываться продукты. 

На какие именно праздники "Сергиевское" планирует дарить жителям эти подарки, в материалах закупки не уточняется. Определить поставщика муниципалитет планирует после 12 марта, а полностью получить все заказанное до 31 августа.

Аналогичные продуктовые наборы раздавали в муниципальном образовании №15, сообщил мундеп округа Сергей Самусев. Как следует из опубликованных им фотографий, комплектация подарка была точно такая же: от сахара до шоколада. По информации Самусева, на коробки с продуктовыми наборами наклеили листовки с депутатом Государственной Думы от "Единой России" Евгением Марченко

Отметим, Марченко прошел в федеральный парламент по территории, в которую входят муниципалитеты №15 и "Сергиевское". Ближайшие выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. 

София Саттарова


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