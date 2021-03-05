МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

Муниципальное образование "Сергиевское" объявило электронный аукцион на приобретение "подарочных наборов для поздравления жителей" округа. Максимальная цена контракта - 10,8 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

За эту сумму муниципалитет хочет получить 8 тысяч наборов. В каждом должно быть по килограмму сахара и муки, не менее 900 граммов риса и гречневой крупы, овсяные хлопья (350 г), макароны (450 г), сгущенное молоко (400 г), листовой чай (100 г), мясные консервы (325 г), конфеты (250 г), печенье (420 г) и молочный шоколад (100 г), а еще коробка - в нее, судя по всему, будут складываться продукты.

На какие именно праздники "Сергиевское" планирует дарить жителям эти подарки, в материалах закупки не уточняется. Определить поставщика муниципалитет планирует после 12 марта, а полностью получить все заказанное до 31 августа.

Аналогичные продуктовые наборы раздавали в муниципальном образовании №15, сообщил мундеп округа Сергей Самусев. Как следует из опубликованных им фотографий, комплектация подарка была точно такая же: от сахара до шоколада. По информации Самусева, на коробки с продуктовыми наборами наклеили листовки с депутатом Государственной Думы от "Единой России" Евгением Марченко.

Отметим, Марченко прошел в федеральный парламент по территории, в которую входят муниципалитеты №15 и "Сергиевское". Ближайшие выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.

София Саттарова

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