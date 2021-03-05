Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров во время праздничного концерта в БКЗ "Октябрьский", приуроченного к Международному женскому дню 8 марта, обратился к петербурженкам - "бабушкам, доченькам и внученькам". Депутат заметил в зале "удивительную концентрацию красоты".

"Вы двигаете все человечество вперед. Вы – хранительницы домашнего очага, именно вы создаете семейные ценности, служащие опорой наших национальных ценностей. Без вашего трепетного отношения и внимания, без вашего по-настоящему женского участия не было бы сильной России", - произнес главный городской единоросс.

В ряду наиболее выдающихся женщин современности Макаров выделил губернатора Петербурга в 2003-2011 годах Валентину Матвиенко, ныне возглавляющую Совет Федерации, и назвал ее "женщиной-пассионарием нашей эпохи". В свою очередь, по мнению губернатора нынешнего, Александра Беглова, город в целом населяют особенные женщины, превосходящие во всем жительниц других регионов.

"Самые красивые, самые талантливые, самые терпеливые и самые надежные", - сформулировал глава Петербурга свое к ним отношение.

Беглов также отметил, что женщины самоотверженно защищали и защищают город в борьбе с распространением коронавируса, выступая "на передовой".

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