18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:18

В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

фото ЗакС политика В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

В России за последние сутки выявлено 11 022 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии нарастающим итогом выявлен 4 312 181 случай заболевания. Число умерших от коронавируса увеличилось до 88 726, 441 летальный исход добавлен в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 975 человек. Всего в городе с марта 2020 года зафиксировано 372 963 случаев заболевания, 48 149 пациентов проходят лечение сейчас. Число умерших от коронавируса, по официальным данным, возросло до 11 313, 39 смертей признаны связанными с инфекцией за минувший день.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 820 человек (63 822 москвичей болеют сейчас). В Подмосковье – 746 (35 227 проходят лечение).

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:44 Путин наградил главу Роспотребнадзора по Петербургу орденом Пирогова

14:12 В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

13:31 Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

12:26 ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

11:59 Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

11:18 В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

10:28 В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

5 марта, 20:52 В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

5 марта, 20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

5 марта, 19:36 Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

5 марта, 19:10 Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

5 марта, 19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

5 марта, 18:40 Муниципал: МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

5 марта, 18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

5 марта, 18:15 Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru