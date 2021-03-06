В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

В России за последние сутки выявлено 11 022 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии нарастающим итогом выявлен 4 312 181 случай заболевания. Число умерших от коронавируса увеличилось до 88 726, 441 летальный исход добавлен в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 975 человек. Всего в городе с марта 2020 года зафиксировано 372 963 случаев заболевания, 48 149 пациентов проходят лечение сейчас. Число умерших от коронавируса, по официальным данным, возросло до 11 313, 39 смертей признаны связанными с инфекцией за минувший день.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 820 человек (63 822 москвичей болеют сейчас). В Подмосковье – 746 (35 227 проходят лечение).