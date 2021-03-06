Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса сообщил, что помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом, передает "Интерфакс".

"К сожалению, он [Орешкин] заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - сказал Мишустин.

Мишустин прибыл в Кемерово для участия в совещаниях по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области и социально-экономического развития региона.

Коронавирусом за последний год переболел ряд чиновников и депутатов. Среди членов кабмина заразились Мишустин вице-премьер Юрий Трутнев, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак. Также инфекцию перенесли главы ряда регионов, депутаты Госдумы, сенаторы и другие.

фото: kremlin.ru