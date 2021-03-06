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16:46

У станции метро "Проспект Большевиков" появится новое общественное пространство

фото ЗакС политика У станции метро "Проспект Большевиков" появится новое общественное пространство

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Невского района заявил, что у метро "Проспект Большевиков" появится общественное пространство, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, благоустроить территорию просили жители, и районная администрация разработала проект общественного пространства с прогулочными аллеями и зонами отдыха. Он сообщил, что деньги на проект уже выделены.

Новое пространство расположится на территории, ограниченной улицей Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком. Там обустроят мощеные зоны для прогулок, цветники, композиции из растений, медиазону с экранами, площадку для скейтборда, две велопарковки и качели. Парковку у метро огородят зеленой изгородью, за зданием станции разместят амфитеатр, где буду проводиться лекции и мастерклассы.

Беглов заявил, что при создании пространства должны быть соблюдены требования безбарьерной среды для маломобильных граждан, создана зона с общедоступным интернетом и проведено красивое освещение. На всей территории зоны установят видеонаблюдение с кнопкой вызова полиции.

Отдельно Беглов говорил об обустройстве остановок общественного транспорта и пешеходных зон. Последние он потребовал сделать с подогревом, чтобы на них не образовывалась наледь. Также Беглов заявил, что нужно убрать излишние провода около станции.

фото: Пул 78 / Telegram


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