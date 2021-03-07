В России учли еще 10,6 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 968 случаев

В России за прошедшие сутки зафиксировали 10 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 368, а сумели поправиться 11 576 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1534 новых больных, в Петербурге – 968, в Подмосковье – 773. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1402 человека и скончалось 37.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.