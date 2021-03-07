В Ленобласти приняли первую партию бензина из Белоруссии

В порту Усть-Луги приняли первую поставку бензина из Белоруссии, совершенную в рамках последнего соглашения двух президентов. Ленобласть получила три с половиной тысячи тонн топлива, передает пресс-служба регионального правительства.

"Область подтверждает статус одного из основных экономических партнёров Беларуси. Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита. Сегодня поистине историческое событие", - расценил случившееся губернатор Александр Дрозденко.

Договоренность обе стороны подписали в середине февраля. До конца 2023 года Россия примет более 9,8 млн тонн различных грузов. Пролонгация соглашения наступит автоматически.