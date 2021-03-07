Движение Пономарева "За права человека" официально прекратило существование

Российский правозащитник Лев Пономарев созвал внеочередной съезд с тем, чтобы официально положить конец возглавляемому им движения "За права человека", о чем сообщила пресс-служба его организации. Решение утвердили 35 делегатов из разных субъектов Федерации.

Пономарев вместе с соратниками объявил о намерении приносить пользу РФ дальше в какой-либо другой форме и отказе признавать себя агентом зарубежных государств.

Примечательно, что распущенное движение не фигурировало в списке НКО-иноагентов, тогда как лично Пономарева таким статусом наделили. В конце декабря старейший отечественный правозащитник выразил предположение, что присвоение ему этого статуса могла инициировать ФСБ.