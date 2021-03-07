В Петербурге продолжает снижаться число ковид-госпитализаций

Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 опубликовал свежую статистику. По сравнению с данными недельной давности, число госпитализаций сократилось на 17,36%. В течение 7 марта их совершилось 357. За это же время выписалось из больниц на 14% меньше граждан, чем в прошлое воскресенье - 375.

"Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрируют нахождение процесса на высоком плато", - говорится в сообщении.

Число привившихся петербуржцев перевалило за 281 тысячу, и более половины прошли двухэтапную процедуру целиком.