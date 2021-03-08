Фемактивистки начали шествие в часть 8 марта

Инициативные феминистки двинулись праздничным шествием в честь дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за эмансипацию 8 марта, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Фемактивистки стартовали от станции метро "Чернышевская" и планируют дойти до Невского проспекта.

В шествии участвует не менее 50 человек. Они поют частушки, аккомпанируют им девушки с бубнами, часть из феминисток несёт в руках цветы. Встречных женщин участники и участницы акции поздравляют с 8 марта. Плакаты и баннеры активистки не используют.

Рядом со станцией метро Чернышевская находились сотрудники полиции. Они снимали на камеру участников шествия, снимают их силовики и по пути их следования. Пока к проведению мероприятия претензий полицейские не озвучивали.

София Саттарова