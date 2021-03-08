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18:00

"Партия мертвых" провела перфоманс, посвященный умершим женщинам

фото ЗакС политика "Партия мертвых" провела перфоманс, посвященный умершим женщинам

Активисты незарегистрированной "Партии мертвых" по случаю Международного женского дня организовали акцию с плакатами на столичном кладбище, по традиции скрыв лица за масками в виде черепов.

При помощи надписей на транспарантах, в частности, утверждалось, что для патриархального устройства общества выгодно видеть женщин в неживом состоянии. Кроме того, активисты выразили свой протест против абьюза и любых способов подавления человеческой воли.

"Мы будем мстить за насилие даже после смерти", "Часики-то тикают", "Даст бог мертвеца, даст и кладбище",- гласили надписи на плакатах.

Отметим, что предыдущая акция "Партии мертвых" прошла 4 марта, будучи посвященной продлению жизни российских мужчин. На ней задержали четверых участников.

фото: Партия мертвых / Telegram

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