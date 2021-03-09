В Генпрокуратуре назвали регионы с самым высоким уровнем коррупции

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин назвал регионы России с наибольшим числом выявленных случаев взяточничества в 2020 году, передает РИА "Новости".

"Лидером" по коррупции оказалась Москва. За ней расположились Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Наименьший уровень коррупции, по словам Балдина, зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Представитель прокуратуры отметил, что в коррупционных сводках всегда будут лидировать регионы, в которых сосредоточено обращение финансовых активов, принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры. При этом Балдин пояснил, что статистика не может говорить, что упомянутые регионы более или менее подвержены коррупции как таковой.

"Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", — сказал Балдин.

Летом 2020 года Генпрокуратура среди самых коррупционных регионов называла Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Новгородскую области и другие. Наименьший уровень коррупции наблюдался в Петербурге, Ингушетии, Вологодской, Мурманской, Московской областях и других.