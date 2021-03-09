Глава Минпросвещения: Вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что вакцинация российских учителей от коронавируса будет добровольной, передает "Российская газета".

"[Вакцинация для учителей] останется добровольной. Я сам прививку сделал. Мы считаем, что это хорошая защита. У нас, наверно, самая эффективная вакцина, она безопасна для пожилых. И я знаю, что многие учителя прививаются: это защита себя, защита учеников. Но каждый сам решает", - сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования обращались в Минтруд с вопросом, будет ли у непривитых учителей право работать с детьми. По их данным, учителя жаловались, что их принуждали делать прививку от коронавируса. После этого Роспотребнадзор подчеркивал, что вакцинация против коронавируса в России добровольна для всех категорий граждан, в том числе педагогов.