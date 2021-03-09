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11:27

В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 9 445 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

За все время эпидемии с марта 2020 года зафиксировано 4 342 474 случаев заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 89 809 человек, 336 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 941 человек. Сейчас, по данным штаба, болеют 46 707 человек, за время эпидемии было зарегистрировано 375 828 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса возросло на 42, всего, по данным штаба, скончались от болезни 11 435 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 066 человек. В Подмосковье – 523.

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