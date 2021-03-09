Представители ГБУ "Гормост" потребовали убрать часть фотографий с мемориала Немцову в Москве

Представители ГБУ "Гормост" потребовали убрать часть фотографий с мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, передает "МБХ медиа" со ссылкой на волонтера проекта "Немцов мост" Григория Симакова.

"Приехали представители "Гормоста", требуют убрать какие-то определенные фотографии и определенные цитаты Немцова. Им не понравилось, как я понимаю, что на одной из фотографий Немцова с цитатами есть цитата про Путина", - рассказал Симаков.

По его словам, представители организации ссылались на начальника службы по безопасности "Гормоста".

Мемориал Немцова располагается на мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения, заказчик убийства до сих пор не найден. Активисты регулярно дежурят у мемориала, поскольку его не раз разбирали.

Напомним, в ночь на 20 февраля мемориал оказался уничтожен: с него убрав с моста все цветы, портреты политика и свечи, параллельно оградив место забором. После этого полицейские запрещали возлагать цветы, угрожая задержанием.