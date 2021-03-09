Кабмин изменил правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщили в кабмине.

Теперь в стаж, дающий право на досрочную пенсию, будут зачислять периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие для этого – чтобы на время учебы за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Это коснется ряда категорий работников, в том числе – учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей. В кабмине подчеркнули, что в первую очередь изменения будут актульны для работников сферы образования и здравоохранения, где постоянно требуется повышение квалификации.

Предложение зачислять в трудовой стаж периоды профессионального обучения предложил Минтруд в феврале. До этого в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.