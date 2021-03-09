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15:55

"Считают доходы, однако никто не говорит о тратах": Милонов оценил размер своей зарплаты

фото ЗакС политика "Считают доходы, однако никто не говорит о тратах": Милонов оценил размер своей зарплаты

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов дал понять, что официальный оклад едва покрывает имеющиеся у него потребности, связанные с семьей и общественной деятельностью. По крайней мере, политик не придерживается того мнения, "что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата".

"Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелёты, я просто живу на два города, на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации", - высказал он свое соображение изданию "Вечерняя Москва".

Милонов заверил, что зарплата каждого из его коллег не превышает 300 тысяч рублей.

Отметим, что, например, депутат предыдущего VI созыва Дмитрий Гудков до сих пор говорит о более крупных суммах, ежемесячно перечисляемых народным избранникам федерального уровня из государственного бюджета. Причем, по его словам, они выше указанного петербуржцем порога даже без надбавок, и так было еще в 2016 году (тогда - 315-317 тысяч рублей).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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