В Веселом Поселке появится частно-государственный медицинский центр

В течение трех лет частный инвестор намерен построить на улице Чудновского в Петербурге современный медицинский центр. Пятиэтажное учреждение частично будет предоставлять услуги по полису ОМС, передает пресс-служба Смольного. Как показал этот пример, в городе благодаря активности ответственного бизнеса растет доступность социальных услуг, считает губернатор Александр Беглов. По его мнению, ситуация в Невском районе с медицинскими учреждениями нуждалась в улучшении.

"Мы должны поддерживать планы инвесторов, которые создают в городе новые производства, а значит и новые рабочие места", - приводится его цитата.

Глава города также напомнил, что в прошлом году аналогичные шаги были совершены в Приморском районе, где ввели в эксплуатацию вторую очередь Северной клиники, которая лечит петербуржцев и платно, и за счет бюджета.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.