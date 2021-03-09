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9 марта, 18:11

Фильм Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске вошел в шорт-лист BAFTA

фото ЗакС политика Фильм Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске вошел в шорт-лист BAFTA

Художественный фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", посвященный трагическим событиям в Новочеркасске 1962 года, попал в шорт-лист британской кинопремии BAFTA, о чем рассказал общественности сам режиссер на своей странице в Facebook. Жюри должно будет назвать победителей конкурса 11 апреля.

В черно-белой картине описывается поддержанный в том числе детьми партийной номенклатуры бунт рабочих, вышедших протестовать против повышения цен на продовольствие и ненадолго захвативших здание городской администрации. Уличные волнения были жестоко подавлены спецслужбами с применением огнестрельного оружия. Это привело к человеческим жертвам, а информацию о происходившем в городе тщательно засекречивали.

фото: Андрей Кончаловский / Facebook

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