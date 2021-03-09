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9 марта, 20:33

Путин подписал закон, позволяющий РКН блокировать агитацию в интернете

фото ЗакС политика Путин подписал закон, позволяющий РКН блокировать агитацию в интернете

Президент Владимир Путин утвердил принятую Госдумой и Совфедом инициативу, которая ужесточает регулирование политической агитации в интернете. Согласно ей, ЦИК наделяется правом привлекать себе в помощь Роскомнадзор для блокировки агитации, которая квалифицируется как незаконная. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После уведомления от РКН у владельца ресурса, на котором размещена незаконная агитация, будет 24 часа для ее удаления. В противном случае дотуп к ней на территории РФ ограничат.

Кроме того, 9 марта Путин поддержал увеличение штрафов за незаконную агитацию. Речь идет о таковой, совершенной в день тишины и в неположенных местах. Теперь для физических лиц денежные наказания за это вырастут в несколько раза - диапазон составит от 5 до 20 тысяч рублей (ранее было от 500 рублей до 1,5 тысячи). Юридические лица отныне вынуждены будут заплатить за указанные нарушения от 100 до 500 тысяч рублей (вместо 20-100 тысяч).

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