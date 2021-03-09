Веллер - о судьбе Навального: Такие люди - товар штучный, рядовому человеку не понять

Писатель и политический комментатор Михаил Веллер, отвечая на вопросы тысяч подписчиков своего YouTube-канала, отдельно остановился на событиях вокруг оппозиционера Алексея Навального, которого в феврале отправили отбывать реальный срок лишения свободы. По словам литератора, россияне, наблюдая за возвращением Навального из Германии, стали свидетелями примера настоящего самопожертвования, который довольно труден для обывательского восприятия. Для Веллера это, однако, не умаляет значимости поступка.

"Такие люди - товар штучный, много таких не делается, это действительно попахивает античным героем, рядовому человеку этого не понять. И вот теперь авторитет Навального, простите великодушно, несколько выше авторитета Нельсона Манделы. Тот сам в тюрьму не являлся, его, реального террориста, взяли за шкирку и содержали в тюрьме так, что он дожил чуть не до ста лет, понимаете", - рассудил обозреватель.

Веллер убежден, что Навальный уже вошел в историю как положительный герой, в отличие от тех, кого политик обвиняет в своем отравлении и тех, кто преследует его в уголовном порядке. Писатель с беспокойством смотрит на будущее героя его рассказа в условиях заключения.

"Немцова им мало, понимаете ли", - многозначительно заключил он.

Напомним, что оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, в связи с чем ему придется провести в колонии общего режима более двух лет. Страсбургский суд, европейские лидеры и правительство США требуют немедленного освобождения Навального. Против высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием политика на международном уровне ввели персональные санкции.