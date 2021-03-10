Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить сбои в работе сайтов госорганов, заявив, что у него все эти сайты открываются, передает ТАСС.

"Нет, у нас все открывается. И правительство [сайт кабмина] сейчас проверяю, я у компьютера сижу. Нет, все работает. Я сейчас сделал это, у меня работает", - сказал Песков.

На 13:30 работу уже восстановили сайты Кремля, правительства РФ, Следственного комитета, Миэкономразвития, Минпромторга, Госдумы, Совфеда и других. Напомним, они оказались недоступны вскоре после того, как РКН начал ограничивать скорость доступа к Twitter.

В Минцифры заявили, что проблемы с доступом к правительственным сайтам связаны со сборем маршрутизаторов в сети "Ростелекома", передает РИА "Новости". По словам представителей ведомства, с замедлением работы Twitter это не связано.

10 марта РКН объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. Также РКН пригрозил соцсети блокировкой.